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تعرف على تفاصيل اجتماع البعثة الرسمية للحج × 26 معلومة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:30 م
تعرف على تفاصيل اجتماع البعثة الرسمية للحج × 26 معلومة الحجاج يؤدون مناسك الحج
كتبت أسماء نصار

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عقدت البعثة الرسمية للحج اجتماعها مع ممثلى الجهات المعنية المشاركة فى تنظيم موسم الحج  ، من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والصحة والأوقاف وشركة مصر للطيران"، لبحث سبل التنسيق بين كافة الجهات للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الاجتماع

1- التنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارة الطيران للعمل على تقليص زمن الانتظار فى المطارات إلى 4 ساعات بدلاً من 6 كما كان يحدث فى السنوات الماضية .

2- التأكيد على انتظام مواعيد الإقلاع والهبوط اليومى خلال سفر الحجاج وعودتهم من الأراضى المقدسة.

3- التنسيق بين كافة الجهات لخروج موسم الحج بالشكل الأمثل .

4- التنسيق الاعلامى المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها ووجه بتقديم التسهيلات للحجاج ومودعيهم وتشكيل فرق عمل وغرفة عمليات موحدة لتقديم كافة المعلومات للحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة خاصة من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.

5- الانتشار المكثف للمفتشين لمتابعة وصول ضيوف الرحمن، و تسكينهم.

6- فحص التزام الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحى، والتزامها بتوفير وسائل النقل فى أماكن السكن البعيدة عن الحرم المكى لأداء الصلاة بالحرم.

7- قيام أئمة المساجد خلال الفترات القادمة لنشر الوعى بالسلوكيات السليمة للحجاج سواء خلال خطب الجمعة و أثناء مغادرتهم فى الموانئ والمطارات وأيضا توحيد الفتوى لكافة أعضاء البعثة الدينية.

8- التركيز الاعلامى على تجنب بعض السلوكيات الغير سليمة بإذاعة أفلام توعية فى القنوات التابعة للدولة.

9- توفير كافة المعلومات عن الحاله الصحية لكل حاج لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة و التيسير على الحجاج خلال رحلتى الذهاب والإياب وخصوصا فترات الانتظار.

10- بعض الوفود الرسمية سافرت الى المملكة العربية السعودية لمعاينة مواقع تسكين الحجاج فى الفنادق والخيام وكذلك حافلات النقل، والعيادات الطبية.

11- وصل 12 طن أدوية و72 كارتونة تم شحنها جواً الأحد الماضى إلى الأراضى المقدسة.

12- تم إعداد قاعدة بيانات بالأمراض المزمنة التى يعانى منها بعض الحجاج كالفشل الكلوى للتنسيق مع السلطات السعودية لتلقى الرعاية المطلوبة خلال أداء المناسك.

13- تم تخصيص أرقام تليفونات طوارئ وبطاقات مسجل عليها عناوين العيادات تعمل على مدار 24 ساعة.

14- تم توفير كُتيب يتضمن كافة الإرشادات الصحية وحوالى 40 عيادة صحية بكافة مقرات البعثة.

15-العام الحالى شهد مشاركة أسطول من الطائرات المنضمة حديثاً لمصر للطيران لخدمة الحجاج.

16- المطار أصبح جاهزا لمغادرة أول رحلة.

17- تم تخصيص 22 كونتر للحجاج وساحة انتظار أمام المطار مخصصة للحجاج والمرافقين لهم.

18- تم تخصيص ساحة فى مطار جدة للحجاج المصريين قريبة من بوابات الخروج للتيسير عليهم.

19- تم التنسيق مع سلطات الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية لبدء مغادرة الحجاج من المطارات المصرية.

20- تم توجيه الخطباء المشاركين فى بعثة الحج التواجد فى مقرات البعثات المختلفة للرد على استفسارات الحجاج والتيسير عليهم قدر الاماكن والالتزام بالزى الأزهرى.

21- يشارك فى البعثة 44 واعظ و9 واعظات لأول مرة.

22- من المقرر أن تخصص وزارة الاوقاف خطبة الجمعة بعد المقبلة للحديث عن مناسك الحج وفضائله.

23- وزارة التضامن أعلنت الانتهاء من استعدادتها الكاملة لبدء مغادرة الحجاج الى الأراضى المقدسة من حجاج الجمعيات البالغ عددهم 12 ألف و 400 حاج.

24- تم تدريب المشرفين المصاحبين للأفواج لتحقيق أقصى سُبل الراحة لهم.

25- تم ارسال 40 مفتش تابعين للوزارة لمعاينة سكن الحجاج التابعين لها ومطابقتها بالمواصفات التى أقرتها الوزارة على شركات السياحة التابعة لها.

 26-  تم التشديد على الشركات السياحية بمنع تسكين الحجاج فى الصالات، والالتزام بالضوابط الموضوعة فى نقل الحجاج، مع إلغاء ترخيصها فى حال اخلالها لضوابط التنظيم الموضوعة، و اعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة.

 

 

 

 


الحجاج

الاراضى المقدسة

حجاج الجمعيات

وزارة الصحة

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