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تعرف على تخصصات الهندسة المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:30 ص
تعرف على تخصصات الهندسة المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام أكاديمية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت كلية الشرطة عن حاجتها لبعض التخصصات من كلية الهندسة نظام الخمس سنوات،  بقسم الضباط المتخصصين للعام الجديد.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء التخصصات المطلوبة، وهى "حاسبات، وإتصالات وإلكترونيات، وميكانيكا قوى، وكهرباء قوى، وميكانيكا سيارات، وميكانيكا إنتاج، وكهرباء، وعمارة، وبحرية، مدني".

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

 


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