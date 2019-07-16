ترامب: هناك تقدم كبير فى التحقيق حول إيران

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن هناك تقدما كبيرا فى التحقيق حول إيران.
ترامب: هناك تقدم كبير فى التحقيق حول إيرانالثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:46 م
دونالد ترامب
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