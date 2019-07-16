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تحقيقات عصابة الشقق بالشيخ زايد: نفذوا 9 عمليات وباعوا المسروقات لصديقهم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:00 ص
تحقيقات عصابة الشقق بالشيخ زايد: نفذوا 9 عمليات وباعوا المسروقات لصديقهم كلابش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تفاصيل تورط 3 عاطلين فى تكوين عصابة لسرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم لسرقة الفيلات والشقق السكنية، بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتولوا بيع المسروقات بعد الاستيلاء عليها وتقسيم متحصلات السرقة فيما بينهم.

وتابعت التحقيقات، أن بداية سقوط المتهمين كانت ببلاغ من صاحب مكتب تصدير، أفاد فيه بتعرض فيلته للسرقة على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين لرجال مباحث القسم، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لتاجر تم القبض عليه، واعترف المتهمين بارتكاب 9 وقائع سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


الشيخ زايد

مدينة 6 أكتوبر

سرقة المساكن

فيلا سكنية

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سرقة

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