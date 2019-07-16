تحقيقات النيابة: نزيف داخلى سبب وفاة "سايس عابدين"

كتب سليم على

كشف تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط واقعة شاب مشرد يعمل فى مسح السيارات "سايس" ، لقى مصرعه بعدما تعدى عليه بالضرب المبرح صاحب كشك وآخرين لسرقته زجاجة مياه غازية من الثلاجة فى ممطقة عابدين، قيام المتهمين بالتعدى على المجني عليه بالضرب والركل مما تسبب في سقوطه على الأرض، ولم يتركوه حتى تأكدوا من وفاته.

وتبين من مناظرة نيابة حوادث وسط القاهرة، أن الجثة بها آثار تعذيب وكدمات متفرقة بالجسم، وسبب الوفاة يحتمل أن يكون انفجار وتهتك في الأعضاء الداخلية مما تسبب في نزيف دموي داخلى، بالإضافة إلى وجود انسكابات دموية وكدمات في الرأس وجروح قطعية من التعدي عليه بالضرب.

وتم التحفظ على الجثمان، وتكليف فريق من الطب الشرعي بتشريح الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة ووقتها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال التحريات، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة عبوة "كانز" من أحد الأكشاك، لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.