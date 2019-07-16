تحرير 1310 مخالفات مرورية وتمشيط 11 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق الأمن لدى المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 1310 مخالفات مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 31 قرار إزالة فورية تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية و32 قرار تعد على منافع الري، و21 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 11 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحص 41 شخصا وتبين وجود 7 عاطلين هاربين من 12 حكما قضائيا، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 38 شقة مفروشة و63 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.