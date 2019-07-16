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تجديد حبس 5 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:25 م
تجديد حبس 5 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - ارشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5  متهمين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في  اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 وجهت النيابة إلي المتهمين  في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. 

 كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


تجديدحبس متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة

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