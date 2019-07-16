تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلي المتهمين أحمد عبد الفتاح، وعلا متولى، في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.