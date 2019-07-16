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تجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول الاعتداء عليها جنسياً فى العياط

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:17 م
تجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول الاعتداء عليها جنسياً فى العياط متهمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق أدعت محاولته الاعتداء عليها جنسياً فى مركز العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
كما جدد قاضى المعارضات حبس كلا من "وائل.أ" و "إبراهيم.م" المتهمان بمساعدة المجنى عليه فى استدراج الفتاة للاعتداء عليها جنسياً، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الفتاة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، أثر محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، ووجهت لها اتهامات القتل وحيازة سلاح أبيض.
 
وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان اذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.
 
وكشفت التحريات الأولية، إن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام،  ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف. 
 
وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته،  وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها ، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سائق العياط

قتل

سلاح أبيض

اغتصاب

اعتداء جنسى

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