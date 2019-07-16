بومبيو يزور المكسيك والأرجنتين لبحث قضايا الهجرة والإرهاب

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يقوم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى بجولة تضم دول المكسيك والأرجنتين بالإضافة للإكوادور وبورتوريكو والسلفادور خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجارى.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إلى أن هذه الجولة تستهدف تعزيز الشراكة الأمريكية داخل نصف الكرة الغربي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية .

وقالت إن الوزير سيعمل على توسيع إطار التعاون في القضايا الأمنية وتسليط الضوء على زيادة الفرص الاقتصادية لهذه الدول إضافة إلى تعزيز الدعم لشعوب دول كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا في مساعيهم نحو الديمقراطية في بلادهم.

ومن المقرر أن ينضم بومبيو إلى القادة الإقليميين في الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الإرهاب في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس لتعميق التعاون في هذا المجال.

كما سيشارك في فعالية بشأن الذكرى الخامسة والعشرين للهجوم ـ الذي دعمته إيران ـ على المركز المجتمعي لجمعية المساعدات اليهودية الأرجنتينية في بوينس أيريس والذي أسفر عن مصرع 85 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

كما سيبحث في المكسيك قضية الهجرة غير الشرعية واتفاقية التعاون بينها وبين الولايات المتحدة وسيقوم في السلفادور بالتوقيع على تمديد عقد لإقامة مركز جوي لمكافحة المخدرات