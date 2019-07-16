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"بناء طفل الجيل الرابع".. مؤتمر علمى بكلية رياض الأطفال بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:33 م
"بناء طفل الجيل الرابع".. مؤتمر علمى بكلية رياض الأطفال بجامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ فريق المحافظات

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تنطلق بجامعة أسيوط، غدا الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولى الثامن لرياض الأطفال والذى تنظمه كلية رياض الأطفال بالجامعة تحت عنوان "بناء طفل الجيل الرابع فى صورة رؤية التعليم 2030" ويستمر المؤتمر على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، و بمشاركة العديد من كليات رياض الأطفال بمختلف الجامعات المصرية والشعب المعنية بالطفل فى الكليات التربوية المختلفة.

وقالت الدكتورة ماجدة هاشم عميد كلية رياض الأطفال، إن المؤتمر يهدف فى نسخته الثانية إلى إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث، التى تتناول تربية الطفل والظروف المحيطة والمؤثرة، وذلك فى ظل الظروف المعاصرة ووسائل التكنولوجيا.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن المؤتمر يضم 4 جلسات علمية بمشاركة نخبة من العلماء و الأساتذة المتخصصين فى ذلك المجال.


اسيوط

جامعة اسيوط

رياض الاطفال

كلية الاطفال

وزارة التعليم العالي

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