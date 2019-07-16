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بعد إطلاق اسمه على الدفعة 157 ضباط صف معلمين.. من هو الشهيد أحمد عبد العظيم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:11 م
بعد إطلاق اسمه على الدفعة 157 ضباط صف معلمين.. من هو الشهيد أحمد عبد العظيم الشهيد البطل الرقيب احمد محمد عبد العظيم
كتب سمير حسنى

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تخليدًا للأعمال البطولية للشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم، أطلقت القوات المسلحة اسم الشهيد على الدفعة 157 "ضباط صف معلمين"، بعدما ترك خلفه قدوة ومثل أعلى للأجيال القادمة.

ويرصد "اليوم السابع" بعض المعلومات عن الشهيد البطل رقيب أحمد محمد عبدالعظيم فى السطور التالية:

ولد الشهيد البطل رقيب أحمد محمد عبد العظيم فى 15 من مارس 1994 بمدينة الفشن محافظة بنى سويف.

التحق معهد ضباط الصف المعلمين ضمن الدفعة 150 متطوعين فى 24 أغسطس عام 2013.

التحق بالكتيبة 29 بالمجموعة 129 صاعقة فى 25 ديسمبر 2014.

اشترك الشهيد البطل فى العديد من المهام ضمن العملية "حق الشهيد" فى العام 2016.

وكان البطل رقيب أحمد محمد عبد العظيم، استشهد فى 4 فبراير عام 2016 أثناء تنفيذ المجموعة لإحدى المهام ضمن مجموعته القتالية ضد العناصر الإرهابية، وتمكنت المجموعة خلالها من تدمير العدد من العربات والقضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على عدد آخر.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، والديه فى حفل تخريج الدفعة 157 ضباط صف معلمين وقبل رأس والده.

 

 


احمد محمد عبد العظيم

ضباط الصف المعلمين

الشهيد البطل احمد محمد عبد العظيم

السيسي

القوات المسلحة

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