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بدء حجز أضاحى العيد بشمال سيناء بمقدم 200 جنيه

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:25 م
بدء حجز أضاحى العيد بشمال سيناء بمقدم 200 جنيه أضاحى العيد - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء عن بدء حجز أضاحى العيد بفروع المجمعات والدلتا ماركت بالعريش.

وجاء فى بيان لفرع الشركة بالعريش أن الأولوية بأسبقية الحجز، بمقدم مبلغ 200 جنيه للجدية بإيصال معتمد، والسعر النهائى لكل أضحية لم يحدد حتى الآن وسيعلن السعر فى حينه، وفى حالة إلغاء الحجز يتم رد قيمة الحجز بعد العيد مباشرة .

وفى سياق متصل بدأ تجار المواشى والأغنام بالمحافظة فى توريد أعداد كبيرة من الأضاحى القادمة من عدد من محافظات مصر، لبيعها فى أسواق المحافظة قبيل حلول عيد الأضحى، ونصب عدد منهم شوادر فى شوارع فرعية داخل مدينة العريش يستقبلون فيها مبكرا زبائن يشترون أضاحى العيد.


شمال سيناء

العريش

اضاحى العيد

عيد الأضحى

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