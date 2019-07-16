بدء تلقى طلبات تظلمات الثانوية العامة.. والتعليم: الشرقية مقسمة لقطاعين

الشرقية - إيمان مهنى

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، تقديم تظلمات على مواد الامتحانات، حيث تواجد المئات من الأسر فى مبنى مدرسة الثانوية العسكرية لتقديم طلبات .

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لأماكن الإطلاع بالمحافظة، مقسمة على قطاعين للكنترول، الأول قطاع المنصورة مكان الإطلاع مدرسة المنصورة الإعدادية بنين ش فريد حسان المختلط بجوار محطة السكة الحديد بالمنصورة، وهو يضم إدارات "غرب الزقازيق، القنايات، ديرب نجم، الإبراهيمية، كفرصقر، أولاد صقر، ههيا، أبو كبير"، ومكان تقديم طلب التظلم مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية مبنى المدينة الدور الأول علوى.

وأشار وكيل التعليم بالشرقية إلى أن قطاع الإسماعيلية يوجد مكان الإطلاع فى المجمع التعليمى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالكيلو 4.5 عز الدين ويضم إدارات "شرق الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، فاقوس، الصالحية، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبوعمر، صان الحجر، أبوحماد، القرين، بلبيس"، ومكان تقديم طلب التظلم مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية مبنى المدينة الدور الأرضى .