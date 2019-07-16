بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل الشمالى، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى الحمام المركزى، نادية محمد إبراهيم محمد " 5 سنوات " -من بنها- مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم/ وسعد صبحى سعيد محمد "5 سنوات "-من بنها- مصاب بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومحمد إبراهيم محمد الشحات "35 سنة" مصاب بكدمات وسجحات متعددة بالجسم وآدم محمد إبراهيم الشحات "5 سنوات" مصاب بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وألاء صبحي سعيد شعلان "3 سنوات" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم وأسماء صبحي سعيد "4 سنوات" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وحمزة محمد إبراهيم محمد "7 سنوات" مصاب كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وجميعهم من مدينة بنها.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.