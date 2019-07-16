باكستان تعيد فتح مجالها الجوى أمام الطيران المدنى بعد أشهر من القيود

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت هيئة الطيران المدنى فى باكستان اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المجال الجوى الباكستانى أمام الطيران المدنى، وذلك بعد أشهر من القيود التى فرضتها السلطات فى أعقاب مواجهات مع الهند المجاورة فى وقت سابق من هذا العام.

وقالت الهيئة - فى بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن المجال الجوى الباكستانى أصبح مفتوحا لكل أنواع الطيران المدنى، وأن ذلك القرار دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوى فى شهر فبراير الماضى على خلفية أزمة مع الهند فى أعقاب هجوم شنته جماعة مسلحة فى إقليم "كشمير" (المتنازع عليه بين البلدين ) أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية.

من جهتها رحبت هيئة الطيران المدنى الأفغانية اليوم الثلاثاء، بتحرك باكستان لإعادة فتح مجالها الجوى أمام جميع الرحلات الدولية، لا سيما وأن قرار إغلاق المجال تسبب فى خسائر مالية فادحة فى قطاع الطيران.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته الهيئة أنه علاوة على ذلك، فإن رحلات كابول إلى نيودلهى ستستأنف من المسار الشرقي، كما أن رحلات كابول - مومباى ستستأنف كالمعتاد.