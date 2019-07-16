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باكستان تأمل أن تحسن زيارة رئيس وزرائها إلى واشنطن العلاقات بين الجانبين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:01 م
باكستان تأمل أن تحسن زيارة رئيس وزرائها إلى واشنطن العلاقات بين الجانبين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ،عن أمله في أن تكون زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر سببا في تحسين العلاقات مع واشنطن.

 

وقال قريشي -حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- إن باكستان طالما عملت على تسهيل المحادثات بين أمريكا و"طالبان" بنية حسنة تأكيدا منها على أن القضية هي مسؤولية مشتركة، مضيفا إلى أنه في هذا الصدد فسيكون من الملائم أن يتم العمل بأطر أوسع تشمل القضايا الثنائية والتعاون التجاري والاقتصادي والسلم والاستقرار بجنوب آسيا.

 

كما أكد الوزير أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعكس أهمية العلاقات لكلا الجانبين، ويرى مراقبون أن الصراع الأفغاني سيكون مركز المحادثات بين ترامب وخان في 22 من يوليو الجاري.

 

يشار إلى أن العلاقات بين باكستان وواشنطن تشهد توترا بعدما وصف خان سابقا لقاء مخططا مع ترامب بأنه دواء مر، كما كان الرئيس ترامب أعلن العام الماضي تعليق مساعدات عسكرية إلى باكستان قدرها 300 مليون دولار قائلا إن باكستان لم تقدم في مقابلها إلا الكذب والخداع وذلك فيما يخص الحرب على الإرهاب بالمنطقة.

 


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شاه محمود قريشى

ترامب

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