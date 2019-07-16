انتشار الحرائق على 14 ألف هكتار بشبه جزيرة تشوكوتكا بأقصى شرق روسيا

فلاديفوستوك (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فى إقليم "تشوكوتكا"، اليوم الثلاثاء، أن الحرائق الطبيعية تنتشر فى الإقليم الواقع بأقصى شرق البلاد على مساحة نحو 14 ألف هكتار.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن 11 حريقا طبيعيا شبوا على أراضى دائرة تشوكوتكا للحكم الذاتى على مساحة 13 ألفا و820 هكتارا.. موضحة أن 36 شخصا و16 وحدة من التقنيات تشارك فى إخماد الحرائق الطبيعية".

وأضافت أنه لا يوجد تهديد للتجمعات السكنية والمرافق الاقتصادية، إلا إذا غيرت الرياح وجهتها، فمن الممكن أن يصل الدخان إلى المدن القرى.

يشار إلى أن الطقس الحار والجاف والعواصف الرعدية ساهموا فى نشوب الحرائق.. فيما تشتعل الحرائق فى الغابات حاليا فى المناطق النائية والمناطق التى يصعب الوصول إليها، ويعد الوضع معقدا بسبب كثرة غابات الصنوبر والرياح.