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اليوم.. بدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص
اليوم.. بدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019،  من اليوم الثلاثاء 16 يوليو الجارى ولمدة ثلاثون يومًا.

 

وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى:-

- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.

تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب - الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية:

1- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

 

 2 - دم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة،

 

3 - الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

 

4. يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

 

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

 

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

 

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

 

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2019

التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

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