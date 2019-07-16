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الهجرة من شرق أوروبا ترفع عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:16 م
الهجرة من شرق أوروبا ترفع عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسى مهاجرين - صورة أرشيفية
(رويترز)

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أظهرت البيانات اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسى تجاوز 83 مليونا العام الماضى مما يرجع بشكل كبير إلى الهجرة التى جاء أغلبها من أوروبا الشرقية.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاءات إن صافي عدد المهاجرين تراجع إلى نحو 400 ألف شخص في 2018 مقارنة مع 416 ألفا في العام السابق له. وظلت دول الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للوافدين الجدد بإجمالي 202 ألف.

وأظهرت البيانات أن العدد الأكبر من الوافدين الأوروبيين جاء من رومانيا وبلغ 68 ألفا تليها أوكرانيا وجاء منها 29 ألفا ثم بلغاريا وجاء منها 27 ألفا وبعدها بولندا التي جاء منها 20 ألفا.

ومع تقدم أعمار السكان وانخفاض معدل المواليد تتجه قوة العمل في ألمانيا نحو الانكماش خلال العقود القادمة لذا يشكل المهاجرون عاملا حيويا في مساعدة الشركات على إيجاد العاملين اذين تساعد مساهماتهم في صناديق المعاشات في دعم الأعداد المتزايدة للمتقاعدين.

ويبدو أن أعدادا أقل تصل إلى ألمانيا من الدول التي تمزقها الحروب. وبلغ صافي عدد المهاجرين من سوريا نحو 34 ألفا في 2018 مقارنة مع 60 ألفا في العام السابق له.

وتراجع صافي عدد المهاجرين من أفريقيا إلى 34 ألفا مقارنة مع 35 ألفا.

 


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