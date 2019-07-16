النيابة تطلب تقريرًا عن إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالسلام

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة السلام، تقرير الجهات المسئولة عن وقوع حادث تصادم، أعلى الطريق الدائرى بالسلام، ما أدى لإصابة 8 أشخاص، وتوقف حركة المرور.

كان أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة سوزوكى وميكروباص، أعلى الطريق بمدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، حيث انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى السلام، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.