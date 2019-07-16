النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم طريق دهشور

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة 7 عمال فى حادث تصادم فى طريق دهشور بالبدرشين، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للعمال المصابين، وطلبت التقرير الطبي الخاص بهم، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق دهشور فى البدرشين، وبالانتقال والفحص تم رفع السيارات المتضررة ونقل 7 عمال أصيبوا فى الحادث إلى المستشفى القريبة لاسعافهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.