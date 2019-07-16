سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم طريق دهشور

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:57 م
النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم طريق دهشور حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة 7 عمال فى حادث تصادم فى طريق دهشور بالبدرشين، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للعمال المصابين، وطلبت التقرير الطبي الخاص بهم، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق دهشور فى البدرشين، وبالانتقال والفحص تم رفع السيارات المتضررة ونقل 7 عمال أصيبوا  فى الحادث إلى المستشفى القريبة لاسعافهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


حادث تصادم

سيارة نقل

البدرشين

دهشور

إصابة 7 عمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة