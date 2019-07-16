سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

النقض تتسلم طعن النيابة على براءة العادلى فى قضية "فساد الداخلية"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:32 ص
النقض تتسلم طعن النيابة على براءة العادلى فى قضية "فساد الداخلية" العادلى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر قضائية، إن الطعن المقدم من جانب النيابة العامة أمام محكمة النقض على حكم براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سيسير فى إجراءاته الطبيعية، حيث أنه من المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لنظره.
 
وتابع المصدر، أن نيابة النقض من المقرر أن تطلع علي الطعن، وتبدى رأيها فيه لتضعه أمام المحكمة قبل نظره، ويعد رأى نيابة النقض استشارى غير ملزم للمحكمة.
 
وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض طعنا على حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين الآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " فساد وزارة الداخلية".
 
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة قضت فى 9 مايو الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
 
كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
 
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

محكمة النقض

النيابة العامة

حبيب العادلى

قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

براءة حبيب العادلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:07 م

ننفرد بنشر حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين فى قضية "أموال الداخلية"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:21 م

رسميا.. رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 م

موجز 6.. براءة حبيب العادلي و8 آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

الخميس، 09 مايو 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

التأمين الصحى الشامل يكشف آليات تشغيل الأطباء بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

التأمين الصحى الشامل يكشف آليات تشغيل الأطباء بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة