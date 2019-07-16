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الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:13 م
الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي الملك سلمان
كتب- هاشم الفخرانى

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات ، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة، رفع في مستهله شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه اللفتة الكريمة تجاه أسر وضحايا ومصابي هذا العدوان الغاشم الذي ترفضه جميع الأديان.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية .

وأكد  أن الوزارة ستعمل عاجلاً لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بقدومهم وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

 

 


السعودية

الرياض

الملك سلمان

حج

عمرة

اليوم السابع بلس

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