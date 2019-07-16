المغرب تؤكد دعمها للرسالة الحضارية لمنظمة "إيسيسكو"

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أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى اليوم الثلاثاء، دعم المملكة المغربية الموصول وحرصها الدائم على الإسهام في جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، من أجل تحقيق الأهداف التنموية لرسالتها الحضارية والنهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مختلف مجالات التربية والعلوم.

وهنّأ العثماني وفقا لوكالة الأنباء المغربية خلال استقباله اليوم بالرباط المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك على تعيينه مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة "إيسيسكو" ، متمنيًا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.

ومن جهته أشاد المالك بالعلاقات المتميّزة القائمة بين المنظمة ومختلف المؤسسات الحكومية المغربية المعنية.