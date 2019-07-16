المصنفات الفنية تحرر 160 قضية لعدد من المحلات بأسيوط

اسيوط - ضحا صالح

تمكن ضباط مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن أسيوط، من تحرير 160 قضية مصنفات، حيث تلقت المديرية إخطاراً من مباحث المصنفات تفيد ضبط وتحرير 160 قضية مصنفات بعدد من المحلات تنوعت ما بين بيع أسطوانات مزيفة ومنسوخة وفك تشفير قنوات وضبط أجهزة ريسيفر مستخدمه لفتح القنوات المشفرة ، وأجهزة لاب توب وكمبيوتر وواى فاى وأسطونات بلاي ستيشن منسوخة وألعاب تم فك شفراتها وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر.

من ناحية أخرى تمكنت رئاستى مركز ومدينة صدفا والغنايم من ضبط 127 مخالفة متنوعة وتحرير 22 محضر تموينى فى حملة تم شنها على المركزين.

واستهدفت الحملات مختلف المجالات والقطاعات وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وتوصيات المجلس التنفيذى للمحافظة

حيث تم ضبط 127 مخالفة تنوعت ما بين نظافة وتراخيص وإشغالات وبيئة ومخلفات واشغال طريق وإدارة منشأت تجارية بدون تراخيص وإزالات، فيما تم تحرير 22 محضر تموينى للمخابز تنوع ما بين (توقف على الإنتاج ، وعدم الإعلان ، عدم استخراج بون ، انتاج خبز ناقص الوزن) بالإضافة إلى محاضر بيئة وأمن صناعى .