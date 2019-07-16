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المشدد 10 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى روض الفرج

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:18 م
المشدد 10 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى روض الفرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، وذلك بتهمة سرقة تاجر فى روض الفرج، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهمين "سعيد.س " 32 سنة عاطل، و"أشرف.م" 22 سنة عاطل، بتهمة الشروع فى سرقة المتعلقات المملوكة للمجنى عليه "هانى.أ" تاجر بالإكراه، بعد أن قاموا باستيقافه بالطريق العام، وأشهر الأول فى وجهها سلاحا أبيض "سنجة، مطواة" مما بث الرعب فى نفسه، فتمكنا من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وهاتف محمول، وفرا هاربين.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية عندما ألقى قسم شرطة روض الفرج، القبض على المتهمين، واعترفا بسرقة المجنى عليه واعتيادهما على السرقة بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم.


السجن المشدد

سرقه بالاكراه

تشكيل عصابى

حبس عاطلان

روض الفرج

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