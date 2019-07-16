المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام، فى الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، للقيام بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية للجزيرة الوسطى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال عبارة عن صيانة الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى للطريق الدائرى بدءا من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، على أن تستغرق تلك الأعمال 10 أيام بدءًا من الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق منتصف الليل حتى الخامسة صباح اليوم التالى، وسيجرى استقطاع حارة مرورية من 4 حارات لتوقف المعدات العمل مع وضع العلامات والإرشادات الدالة وتعيين الخدمات اللازمة.