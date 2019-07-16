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المرشح لحقيبة الدفاع الأمريكية: لا نريد حربا مع إيران

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:22 م
المرشح لحقيبة الدفاع الأمريكية: لا نريد حربا مع إيران مارك اسبر
وكالات

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أكد المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن على الولايات المتحدة إيجاد حلول دبلوماسية لخلافاتها مع إيران من أجل تفادي الحرب معها، موضحا أن بلاده تتواصل معها عبر الحلفاء ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال إسبر، خلال جلسة استماع للنظر في ترشيحه في لجنة الشؤون المسلحة في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي: "أتفق مع أننا لا نريد حربا مع إيران، ولا نسعى إلى حرب معها. يجب علينا العودة إلى قناة الدبلوماسية".
 
وأضاف إسبر أنه ليس على علم بوجود أي اتصالات مباشرة للولايات المتحدة مع إيران، لكنه أوضح أن بلاده "تتواصل معهم (مع الإيرانيين) عبر حلفائها"، وتابع: "نوجه رسائل حول الإجراءات التي نريد اتخاذها ولأي سبب نفعل ذلك". 
 
 
 

مارك إسبر

الولايات المتحدة

إيران

الحرب

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