سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

المدارس الثانوية تعلن نتيجة تظلمات امتحان مايو الإلكترونى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:19 م
المدارس الثانوية تعلن نتيجة تظلمات امتحان مايو الإلكترونى تظلمات الثاتوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المدارس الثانوية بالإدارات التعليمية والمديريات، نتيجة تظلمات الطلاب على امتحان مايو الإلكترونى حيث وضعت المدارس كشوف بأسماء الطلاب الذين تقدموا بتظلمات ونجحوا أو تغيرت نتائجهم. 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فتح باب تلقى التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسى 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية بداية من أمس الإثنين 15 يوليو 2019 ويستمر حتى غدا الأربعاء 17 يوليو 2019.
 
وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكترونى الذى عقد فى شهر مايو الماضى.
 
 

 


التربية والتعليم

تظلمات أولى ثانوى

التظلم على نتيجة اولى ثانوى

نتيجة امتحانات مايو الإلكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على مقار التظلم على النتيجة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:11 ص

التعليم تؤكد عدم تراجعها عن قرار حرمان 390طالب ثانوى بلجنة بيلا لتطابق الإجابة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:40 ص

التعليم تؤكد وصول نتيجة الثانوية العامة كاملة إلى المدارس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:57 ص

اليوم.. بدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:00 ص

للمرة الثانية.. فتح باب التظلمات لطلبة أولى ثانوى حتى الأربعاء المقبل

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة