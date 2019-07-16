المدارس الثانوية تعلن نتيجة تظلمات امتحان مايو الإلكترونى

أعلنت المدارس الثانوية بالإدارات التعليمية والمديريات، نتيجة تظلمات الطلاب على امتحان مايو الإلكترونى حيث وضعت المدارس كشوف بأسماء الطلاب الذين تقدموا بتظلمات ونجحوا أو تغيرت نتائجهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فتح باب تلقى التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسى 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية بداية من أمس الإثنين 15 يوليو 2019 ويستمر حتى غدا الأربعاء 17 يوليو 2019.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكترونى الذى عقد فى شهر مايو الماضى.