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المحكمة الإدارية العليا تؤيد معاقبة طبيين تسببا فى وفاة مريض

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:13 م
المحكمة الإدارية العليا تؤيد معاقبة طبيين تسببا فى وفاة مريض مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة طبيبين لم يتبعا الإجراءات المحددة للتغيب عن العمل ، وعدم تواجد أحدهما بالنوبتجية المكلف بها لحظة دخول مريض مما ترتب عليه تردي الحالة الصحية ووفاة المريض ، ورفضت المحكمة الطعنين المقام منهما والمطالب بتبرئتهما مما نُسب إليهما. 
 
وأكدت المحكمة ، أن الحكم الصادر بمعاقبة الطبيين كان لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على مواعيد العمل باتباع الإجراءات المحددة للتغيب عن العمل ، فلم يتواجد الأول بالنوبتجية المكلف بها لحظة دخول مريض ليلا مما ترتب عليه تردي الحالة الصحية للمريض ووفاته ، ولم يتبع أيضا التعليمات لاستيفاء تذكرة دخول المريض وذكر البيانات المطلوبة من التاريخ المرضي والتطور الإكلينيكي للحالة ،وأضافت المحكمة ، بأن الطبيب الثانى نُسب اليه عدم تكليفه طبيب مقيم بالنوبتجية الخاصة بالعناية المركزة ، ترتب عليه عدم سرعة إنقاذ المريض ووفاته. 
 
ورأت المحكمة،  أن المخالفات المنسوبة للطبيبين ثابتة ثبوت يقينًا في حقهما واطمأنت المحكمة لذلك ، فضلًا عن مناسبة الجزاء الصادر ضدهما جراء ما ارتكبه كلًا منهما من إثم في حق المريض وتسبب في وفاته ، والحكم الصادر صحيح ويتفق مع صحيح القانون ، وما ذكره الطبيبان لدرء المسئولية عنهما لا يُقدر سوى أقوال مرسلة تفتقر الي الدليل وليس لها تقدير لدي المحكمة .
 
وكانت المحكمة التأديبية بالشرقية ، أصدرت حكمًا بمعاقبة الطبيب الأول بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ، وخصم 10 أيام من راتب الطبيب الثانى.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد ، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار ، حسن محمود ، نبيل عطا ، اسامة محمد ، سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة . 
 
 
 
 

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