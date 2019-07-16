المبعوث الأممى إلى اليمن يصل إلى صنعاء

صنعاء (أ ش أ)

وصل مارتن جريفث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان جريفث قد التقى أمس الاثنين، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، حيث بحثا جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة.

وأكد جريفث، خلال اللقاء، ضرورة مواصلة العمل المشترك لخدمة السلام، قائلا "إننا سنعمل معا على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة".