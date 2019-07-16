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المؤبد لعامل قتل زوجته حرقا على فراش الزوجية بعد ضربها إثر خلاف بينهما

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:34 م
المؤبد لعامل قتل زوجته حرقا على فراش الزوجية بعد ضربها إثر خلاف بينهما محكمة
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، اليوم، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته حرقا على فراش الزوجية بقرية كفر العنانية التابعة لمركز السنبلاوين.

واستمعت المحكمة  لشهود النفى بعد ورود  تقرير الأدلة الجنائية، الذى أكد أن الحريق به شبهة جنائية، فضلًا عن اعتراف الزوج بجريمته وتمثيله أمام النيابة.

وترجع وقائع القضية بعد ورود بلاغ من العقيد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين انذاك، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية كفر العنانية بالسنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وقوات الشرطة، تبين أن الحريق بشقة سكنية بالطابق الثانى فى منزل مكون من طابقين بمنزل "مصطفى محمد الشعراوى" والحريق داخل غرفة نوم فقط الذى نتج عنه مصرع "أميرة.حسن السيد " 24 سنة، ربة منزل إثر الحريق.

وقال شهود عيان، إنهم فوجئوا بالحريق، ولم تصدر الضحية أى أصوات استغاثة من المتوفاة أو من أهل المنزل، وبعد توجية إتهام للزوج بأنه المتسبب فى قتلها، إنهار واعترف الزوج محمد مصطفى محمد مصطفى الشعراوى 35 سنة أنه وراء ارتكاب الجريمة بعد مشادة بينهما، قام على إثرها بضرب الضحية وخنقها إلى أن فقدت الوعى وفى محاولة منه لاخفاء أثار الجريمة تجرد من مشاعرة وأقدم على حرق الزوجة على فراش الزوجية، مدعيا رفضها غسيل ملابسه.

وتحرر عن ذلك  القضيه 1675 جنايات السنبلاوين 2018، وأسفرت تحريات المباحث، أن الحريق تم عمد على يد الزوج، وهذا ما أكده تقرير الأدلة الجنائية.

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

جنايات المنصورة

المؤبد لعامل قتل زوجته

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