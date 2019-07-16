سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس يصوت على مشروع قانون رسمى لإدانة تعليقات ترامب العنصرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:16 م
الكونجرس يصوت على مشروع قانون رسمى لإدانة تعليقات ترامب العنصرية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن مجلس النواب الأمريكى سيجرى تصويتا، الثلاثاء، على قرار رسمى لتوجيه إدانة رسمية لتغريدات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التى استهدفت أربعة من نائبات الكونجرس الديمقراطيات، والتى اعتبرت على نطاق واسع عنصرية وتعبر عن كراهية للأجانب، وذلك بحسب ما قالت رئيسة مجلس النواب انسى بيلوسى لزملائها فى خطاب أمس الاثنين.

 

 وكشفت بيلوسى أنه سيكون هناك قرار قادم برعاية النائب توم مالينوسكى، المولود فى بولندا إبان الحرب الباردة، والنائب جامى راسكين إلى جانب عدد من النواب الديمقراطيون الذين ولدوا خارج أمريكا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التى تهدف إلى توجيه إدانة رسمية لتصريحات الرئيس الأخيرة ستجبر الجمهوريين على الاختيار ما بين انتقاد تصريحات ترامب على تويتر من عدمه.

 

القرار يحمل عنوان "إدانة تصريحات الرئيس ترامب العنصرية الموجهة إلى عضوات الكونجرس" قد تقدم به بشكل رسمى ماليونوسكى مساء أمس، الاثنين، وتم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه اليوم.

 

وكان ترامب قد دافع عن تغريدته التى قال فيها إن عدداً من النائبات الديمقراطيات الملونين بالكونجرس ينبغى أن "يعدن" إلى بلادهن رغم أن جميعهن أمريكيات قائلاً: ليرحلن إذا رغبن فى ذلك.

 

وأوضحت شبكة سى إن إن الأمريكية أن دفاع ترامب جاء عندما سأله صحفى فى البيت الأبيض قائلاً: "ألست قلقاً حول تصنيف كثيرٍ من الأشخاص للتغريدة بأنها عنصرية وأن الجماعات القومية البيضاء تجد اهتماماً مشتركاً معك حول هذه النقطة".

 

رد الرئيس الأمريكى ترامب على هذا السؤال بالنفى قائلاً "لا يقلقنى لأن كثيراً من الأشخاص يتفقون معى"، مضيفاً أن عليهن الرحيل إذا مارغبن فى ذلك.


مجلس النواب

دونالد ترامب

تغريدة ترامب

عنصرية ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة