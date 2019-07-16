الكونجرس يصوت على مشروع قانون رسمى لإدانة تعليقات ترامب العنصرية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن مجلس النواب الأمريكى سيجرى تصويتا، الثلاثاء، على قرار رسمى لتوجيه إدانة رسمية لتغريدات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التى استهدفت أربعة من نائبات الكونجرس الديمقراطيات، والتى اعتبرت على نطاق واسع عنصرية وتعبر عن كراهية للأجانب، وذلك بحسب ما قالت رئيسة مجلس النواب انسى بيلوسى لزملائها فى خطاب أمس الاثنين.

وكشفت بيلوسى أنه سيكون هناك قرار قادم برعاية النائب توم مالينوسكى، المولود فى بولندا إبان الحرب الباردة، والنائب جامى راسكين إلى جانب عدد من النواب الديمقراطيون الذين ولدوا خارج أمريكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التى تهدف إلى توجيه إدانة رسمية لتصريحات الرئيس الأخيرة ستجبر الجمهوريين على الاختيار ما بين انتقاد تصريحات ترامب على تويتر من عدمه.

القرار يحمل عنوان "إدانة تصريحات الرئيس ترامب العنصرية الموجهة إلى عضوات الكونجرس" قد تقدم به بشكل رسمى ماليونوسكى مساء أمس، الاثنين، وتم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه اليوم.

وكان ترامب قد دافع عن تغريدته التى قال فيها إن عدداً من النائبات الديمقراطيات الملونين بالكونجرس ينبغى أن "يعدن" إلى بلادهن رغم أن جميعهن أمريكيات قائلاً: ليرحلن إذا رغبن فى ذلك.

وأوضحت شبكة سى إن إن الأمريكية أن دفاع ترامب جاء عندما سأله صحفى فى البيت الأبيض قائلاً: "ألست قلقاً حول تصنيف كثيرٍ من الأشخاص للتغريدة بأنها عنصرية وأن الجماعات القومية البيضاء تجد اهتماماً مشتركاً معك حول هذه النقطة".

رد الرئيس الأمريكى ترامب على هذا السؤال بالنفى قائلاً "لا يقلقنى لأن كثيراً من الأشخاص يتفقون معى"، مضيفاً أن عليهن الرحيل إذا مارغبن فى ذلك.