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الكهرباء: خطة قصيرة الأجل لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 2022

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:17 ص
الكهرباء: خطة قصيرة الأجل لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 2022 الدكتور محمد عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب على عبد الرحمن

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شارك الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، فى المؤتمر الدولى الثانى لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة والذى تنظمه كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد طوكيو تك للتكنولوجيا والمعهد العالمى للمياه والبيئة والصحة بدءًا من اليوم وحتى 18 يوليو الجارى.

وألقى عمران كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر توجه فيها بالشكر والتقدير للجامعة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على جهودها فى تحقيق المزيد من التعاون الأكاديمى بين مصر واليابان لزيادة القدرات لمواجهة متطلبات السوق في جميع المجالات، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر واليابان فى العديد من جوانب التعاون المختلفة وبصفة خاصة قطاع الكهرباء.

وأشاد عمران، بالشركات اليابانية موضحًا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار وكيل أول وزارة الكهرباء، إلى التحدياتِ الكبيرة التى واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة ووضع قطاع الكهرباء وما تم اتخاذه من إجراءات للتغلب على مشكلة عجز القدرات قبل صيف 2015، والجهود التى يبذلها  قطاع الكهرباء المصرى لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

واشار عمران أيضًا إلى استراتيجية القطاع التى تتضمن وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة "الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز.."

وأوضح عمران، أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، قائلاً:"وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تبلغ حوالى 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية والذي حصل علي جائزة أفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم".

واستعرض وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات الربط الكهربائية ورؤية مصر لتصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي في المنطقة، معربًا عن إهتمام القطاع بالتعاون مع اليابان فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وما تم التوصل إليه فى تكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية CSP ، وأيضًا تكنولوجيا مشروعات الضخ والتخزين ، وذلك ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع.


الكهرباء

الطاقه المتجدده

الطاقه الجديده

الطاقه الشمسية

الجامعة المصريه اليابانيه

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