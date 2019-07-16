الكرملين: المباحثات الهاتفية بين بوتين وماكرون لم تُطرح بعد

أ ش أ

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يعتزم بعد إجراء مباحثات هاتفية أو الاجتماع مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقال متحدث باسم الكرملين، في تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إنه لم يتم التخطيط لعقد أي اجتماع بين الجانبين في المستقبل القريب، وعن مسألة المحادثات الهاتفية، فيمكن ترتيبها في فترة قصيرة جدًا - قد تستغرق بضع ساعات".

يُذكر أن الرئيس الفرنسي أعلن، أمس الإثنين، أنه سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع في إطار مبادرة فرنسية لتفادي تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى أن تلك المبادرة تسعى إلى الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وتهيئة الظروف لإجراء مباحثات ذات جدوى مع طهران ليس فيما يتعلق بالملف النووي فحسب، ولكن لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية أيضًا.