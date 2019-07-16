الكاثوليكية تنفى حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية للفاتيكان

سارة علام

نفى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ما تردد عن رفع دولة الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.

وأوضح باخوم ، فى تصريحات صحفية ، أنه بالتواصل مع القاصد الرسولى سفير دولة الفاتيكان لدى القاهرة، فإن الفاتيكان لم تصدر رسميًا أى بيان يخص الأمر من قريب أو من بعيد ، وكانت أنباء ترددت عن حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية لدولة الفاتيكان.

الجدير بالذكر أن العام 2018 قد شهد زيارة ليحيى راشد ، وزير السياحة السابق لدولة الفاتيكان بارك خلالها البابا فرنسيس ، ايقونة رحلة العائلة المقدسة ومن بعدها توافدت رحلات دينية على المرحلة الأولى من المسار المقدس لمصر من حوالى 12 جنسية أجنبية.