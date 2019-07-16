القوى العاملة تتابع أحوال العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج بالسعودية

أصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الشركات العاملة فى موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه تم التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بجدة للوقوف على تنفيذ توجيهات الوزارة في هذا الخصوص ، حيث قام المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان بالتواصل مع مسئولي الخدمات الإدارية لشركة دلة لنقل الحجاج والذين أكدوا أنه بناءً على توجيهات القيادة بضرورة الاهتمام بكافة الإجراءات والنظم الخاصة بضيوف الرحمن منذ وصولهم المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم بسلامة الله.

وأشار إلي أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح قام بزيارة تفقدية لمقر أحد الشركات الكبرى فى خدمة ضيوف الرحمن بجدة للوقوف على جاهزية الشركة والاطلاع علي المهام والأعمال التى تقوم بها ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج1440 .

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعا مع المسئولين تم خلاله عرض خطة العمل التشغيلية، وحث وزير الحج العاملين على تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل وراقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام فى أثناء مدة إقامتهم لأداء المناسك، وحتي عودتهم إلي بلدانهم سالمين بإذن الله، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة بتسخير جميع الإمكانيات وحشد الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن لأداء المناسك براحة واطمئنان .

ومن جانبهم أكد مسئولى الشركة على جاهزية واستعداد العاملين لتقديم أفضل الخدمات الإسهام فى تقليص فترة بقاء الحجاج في المنافذ من خلال حزمة من الخدمات التي تقوم بها الشركات المعنية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الشركاء فى منظومة الحج .

و أكدت النقابة العامة للسيارات علي التزام النقابة بالحفاظ علي حقوق العمالة الموسمية، وأنه فى حالة عدم قيام احدى الشركات بصرف مستحقات العامل تتولى النقابة الدفع ثم العودة على الشركة بإجراء القانونى المتبع فى مثل هذه الحالات.