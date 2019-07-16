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القضاء الجزائرى يفرج مؤقتا عن وزير السياحة المتهم بالفساد المالى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:36 م
القضاء الجزائرى يفرج مؤقتا عن وزير السياحة المتهم بالفساد المالى الشرطة الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

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أفرجت المحكمة العليا بالجزائر مؤقتا، اليوم الثلاثاء، عن عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية الحالى ووالى ولاية تيسمسيلت السابق، بعد مثوله الثلاثاء، أمام قاضى التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله فى قضايا فساد.

وتم الاستماع لأقوال بن مسعود أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا حول الوقائع المنسوبة لرجل الأعمال محى الدين طحكوت ومن معه وفى الشق الخاص بكبار المسؤولين.

وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قد أحالت ملف التحقيق الابتدائى حول الوقائع المنسوبة لطحكوت ومن معه من عدد من كبار المسؤولين إلى النائب العام بالمحكمة العليا يوم 19 يونيو الماضي.

ومن ضمن المتهمين فى هذه القضية- بحسب بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر- كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير السياحة الحالى ووالى ولاية تيسمسيلت الأسبق عبد القادر بن مسعود، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغنى زعلان، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، ووالى ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ، ووالى ولاية سعيدة الحالى سيف الإسلام لوح، ووالى ولاية سعيدة السابق جلول بوكربيلة، ووالى ولاية البيض السابق عبد الله بن منصور، ووالى ولاية البيض حاليا محمد جمال خنفار، ووالى ولايتى الشلف وسكيكدة السابق فوزى بن حسين.

ويستفيد المتهمون من كبار المسئولين الحاليين والسابقين من إجراءات امتياز التقاضى، التى تقصر محاكمتهم على المحكمة العليا دون المحاكم الأخرى.

 


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