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القبض على مسجل خطر تعدى على عامل لسرقته بالإكراه فى بولاق

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:51 ص
القبض على مسجل خطر تعدى على عامل لسرقته بالإكراه فى بولاق متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر أصاب عامل أثناء سرقته بالإكراه ببولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، استغاثة بمنطقة مثلث ماسبيرو لأحد المواطنين عامل مقيم بمحافظة أسوان وله محل إقامة آخر بإمبابة بالجيزة، "مصاب بجرح سطحى وكدمة"، وقرر بأنه حال تواجده بمحل الواقعة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، استولى منه على مبلغ مالى كرهاً عنه عقب تعديه عليه بنصل معدنى "كتر" مُحدثاً إصابته المُشار إليها ولاذ بالفرار.

 

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل مُقيم بدائرة القسم سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرها "سلاح أبيض"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه والنصل المعدنى"كتر" المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


سرقة بالاكراه

مباحث بولاق ابو العلا

جريمة سرقة

التعدى على مواطن

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