القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمعادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالمعادى، و قاموا بارتكاب 6 وقائع سرقة، تحررا محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا بسرقة سيارة "أتوبيس" تابع لإحدى المدارس، كائنة بدائرة القسم حال توقفها أمام المدرسة، تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عناصر إجرامية سبق اتهام شخصين منهم فى العديد من قضايا "السرقة" وأحدهم محتجز على ذمة قضية سرقة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع المتهم الثالث بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.