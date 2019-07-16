العراق: التحالف الدولى يقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى

أعلن الأمن العراقى عن قيام التحالف الدولى بقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى شمال البلاد.
وقال الأمن - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى.
وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عناصر من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
العراق: التحالف الدولى يقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوىالثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:10 م
قوات الأمن العراقية
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أعلن الأمن العراقى عن قيام التحالف الدولى بقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى شمال البلاد.
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