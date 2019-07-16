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العثور على جثة غريق بمدخل المسطحات المائية فى أسيوط

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:12 م
العثور على جثة غريق بمدخل المسطحات المائية فى أسيوط جثة - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدري

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عثرت قوات الحماية المدنية والمسطحات على جثةغريق بنهر النيل بمدخل المسطحات المائية بدائرة قسم ثان أسيوط  وتم نقل الجثة إلى مستشفى ، وتحرير المحضر اللازم . 

تلقى العميد حمدي هاشم  ، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، إخطارا من  مأمور قسم ثان أسيوط يفيد عثور قوات الحماية المدنية والمسطحات علي جثة غريق ذكر 35 سنة ، مجهول الهوية ، وبالإنتقال تم انتشال الجثة وتسليمها  لمشرحة مستشفي الايمان العام  ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية .

 

 


العثورعلي غريق

حوادث اسيوط

قسم ثان اسيوط

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