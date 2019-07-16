العثور على جثة غريق بمدخل المسطحات المائية فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدري

عثرت قوات الحماية المدنية والمسطحات على جثةغريق بنهر النيل بمدخل المسطحات المائية بدائرة قسم ثان أسيوط وتم نقل الجثة إلى مستشفى ، وتحرير المحضر اللازم .

تلقى العميد حمدي هاشم ، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد عثور قوات الحماية المدنية والمسطحات علي جثة غريق ذكر 35 سنة ، مجهول الهوية ، وبالإنتقال تم انتشال الجثة وتسليمها لمشرحة مستشفي الايمان العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية .