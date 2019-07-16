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الصين: ترامب "يضلل" الشعب بربطه اتفاق التجارة وتباطؤ الاقتصاد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:44 ص
الصين: ترامب "يضلل" الشعب بربطه اتفاق التجارة وتباطؤ الاقتصاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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رفضت بكين اليوم الثلاثاء، تلميح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أن بكين تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا "مضلل تماما" وإن كلا البلدين يرغب في التوصل إلى اتفاق.

وغرد ترامب أمس الاثنين بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأمريكية "أثرا كبيرا" وحذر من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2 % في الربع الثانى من العام وهى أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، في ظل ضغط تجاري من الولايات المتحدة. وفي النصف الأول من السنة، نما الاقتصاد 6.3 % مقارنة مع مستواه قبل عام.

وقال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام "ليست أداء سيئا" بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا وتباطؤ النمو العالمي، وإنها تتماشى مع التوقعات الخارجية.

وأوضح خلال إفادة صحفية يومية إن استقرار النمو في الصين أمر جيد للعالم ولاقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف "بالنسبة لما زعمته الولايات المتحدة من ‘‭‬‬أنه بسبب تباطؤ اقتصاد الصين فإن الصين تأمل بشكل عاجل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي‭‭‬‬’ فهذا أمر مضلل تماما".

وأضاف أن الصين والولايات المتحدة ترغبان في التوصل إلى اتفاق تجارة وليس الصين وحدها.

وقال قنج إن الكثيرين في الولايات المتحدة يعارضون بقوة الرسوم الجمركية والحرب التجارية.

وقال "أدعو مجددا الجانب الأمريكي للعمل بجد مع الصين، وأن يلتقي الاثنان في منتصف الطريق، على أساس من الاحترام المتبادل والندية، وأن يسعيان إلى التوصل لاتفاق مفيد وفي صالح الطرفين. يتماشى هذا مع مصالح البلدين وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي".

 


الصين

امريكا

اتفاق التجارة

الاقتصاد الصينى

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