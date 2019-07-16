السيطرة على حريق بمصنع بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم وتفحم 10 أطنان بلاستيك

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم، بطريق الفيوم/ القاهرة الصحراوى، مما أدى لاحتراق نحو 10 أطنان من البلاستيك المخزنة، دون إصابات أو وفيات

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم، وانتقلت قوات الحماية المدنية للمكان، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات أو وفيات.

وانتقلت مباحث المركز ذ إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب الحريق بمصنع جولدن هاوس للأثاث الخشبى، فى مساحة 700 متر، مكون من طابق أرضى، وبدروم ملك المواطن "عادل شفيق صموئيل" (65 سنة-صاحب مصنع)، ومقيم بمركز سنورس، مصرى ويحمل الجنسية الأمريكية.

وأسفر الحريق عن احتراق نحو 10 أطنان من البلاستيك المخزن ببدروم المصنع، وأن مالك المصنع، رجح نشوب الحريق نتيجة حدوث احتراق ذاتى بعبوات البلاستيك المخزنة، ناتج من تفاعل المواد الكيميائية بها، لارتفاع درجة حرارة الطقس، وقدر قيمة التلفيات بنحو 50 ألف جنيها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3301 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال إلى المكان للمعاينة والفحص.