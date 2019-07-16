سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تنشر جداول تشغيل قطارات كافة خطوطها بعد آخر تعديلات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:41 م
السكة الحديد تنشر جداول تشغيل قطارات كافة خطوطها بعد آخر تعديلات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل قطارات كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى بعد آخر تعديلات تم إدخالها على مواعيد بعض القطارات وإعادة تشغيل بعض قطارات أخرى.

كانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات على جداول تشغيل القطارات لعام 2019/ 2020 التى تم بدء تطبيقها ابتداء من بداية يوليو الجارى، حيث يستمر العمل بها حتى نهاية يونيو المقبل، وشملت جداول تشغيل العام الجديد إعادة تشغيل 34 قطارا على الخطوط المختلفة بعدما كان سبق إيقافها لاعتبارات أمنية واقتصادية.

كما شملت جداول التشغيل إدخال وقفات جديدة لعدد 40 قطارا عاديا ومكيفا تعمل على الخطوط الطوالى بالوجهين القبلى والبحرى استجابة لطلبات ورغبات المواطنين القطارات ومد مسير 4 قطارات أخرى استجابة لرغبة المواطنين، وتعديل مواعيد10 قطارات بالخطوط الطوالى.

 


السكة الحديد

مواعيد القطارات

جداول القطارات

مواعيد قطارات الصعيد

مواعيد قطارات الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم

الخميس، 11 يوليه 2019 12:00 ص

اعرف تعديلات السكة الحديد على مواعيد قطارات الصعيد × 13 معلومة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:00 ص

قيادات السكة الحديد تجتمع اليوم بمسئولى الشركة الروسية الموردة للعربات الجديدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 ص

هيئة السكة الحديد تقرر إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل القطارات مجددا.. تغيير مواعيد 10 قطارات بخطوط الصعيد استجابة لطلبات مسافرين.. ننشر تفاصيل المواعيد الجديدة.. والتطبيق يبدأ من السبت المقبل

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة