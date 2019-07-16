السفير الأمريكى فى اليابان يستقيل الشهر الحالى

قالت السفارة الأمريكية فى اليابان، اليوم الثلاثاء، إن السفير وليام هاجرتى سيستقيل هذا الشهر بعد أن قضى عامين فى المنصب.

وعُين هاجرتي سفيرا للولايات المتحدة في اليابان، أحد أوثق حلفاء واشنطن، في أواخر يوليو 2017 خلفا لكارولين كنيدي. والتزم بالنهج الصارم الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا التجارة.

وقالت السفارة فى بيان "تشرف السفير هاجرتى بتمثيل الرئيس والشعب الأمريكى خلال عمله لتعزيز التحالف الأمريكى اليابانى الذى يشكل حجر زاوية للسلام والرخاء فى المحيط الهادى".

وأعلن ترامب عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة أن هاجرتي سيترشح في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة عن ولاية تنيسي بعدما قرر السناتور الجمهوري المخضرم لامار ألكسندر في ديسمبر عدم الترشح مجددا في انتخابات 2020. وقال ترامب إنه يؤيد فوز هاجرتي بالمقعد.