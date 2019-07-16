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الزراعة: فرق مسح لتجمعات الجراد الصحراوى بالمناطق الحدودية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:03 م
الزراعة: فرق مسح لتجمعات الجراد الصحراوى بالمناطق الحدودية مكافحة الجراد الصحراوى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع  الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة،إن هناك متابعة دورية من خلال فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأى تجمعات للجراد الصحراوى والتعامل الفورى معها، وتوفير الدعم اللازم بهذا الشأن لضمان النجاح لمنظومة مكافحة الآفات الزراعية، موضحا أن هناك عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد بالوزارة، لمواجهة اى من  تجمعات أو أسراب  للجراد الصحراوى إن وجدت قبل وصولها إلى المحاصيل الزراعية.

وأضاف "الشناوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك، غرف عمليات مركزية رئاسية بالدقى  لمتابعة اعمال المسح والاستكشاف  بالصحراء الجنوبية الشرقية التى يوجد بها قواعد فرعية للجراد بطول سواحل البحر الاحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالا على ساحل البحر الأحمر، والمتابعة المباشرة لحالة قواعد الجراد الحدودية للتأكد من مدى توفر الات المكافحة وجاهزيتها للعمل وكذلك كميات المبيدات بالمخازن والتحقق من عدم وجود عقبات تواجه حسن سير عمليات رصد الجراد ومعرفة المشكلات التي تواجه العاملين بقواعد الجراد الحدودية للعمل على حلها.

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وجود 55 قاعدة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية  تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات  من خلال  الغرفة المركزية الرئاسية  بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 


مسح الجراد

الخدمات الزراعية

الجراد الصحراوى

قواعد الجراد

المحاصيل الزراعيةة

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