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الرى تتلقى بلاغا بمشاكل فى ترعة بالدقهلية بسبب إلقاء القمامة والمخلفات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:42 م
الرى تتلقى بلاغا بمشاكل فى ترعة بالدقهلية بسبب إلقاء القمامة والمخلفات الرى تتلقى بلاغ بمشاكل فى ترعة بالدقهلية بسبب القاء القمامة والمخلفات
كتبت أسماء نصار

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تلقت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى،  بلاغاً بوجود مشاكل بترعة الستامونى بمحافظة الدقهلية أمام التغطية الواقعة فى المسافة من الكيلو متر 16.3 إلى الكيلو 16.32 على الترعة، مما تسبب فى عرقلة سريان المياه بالترعة.

وعلى الفور توجهت أجهزة الوزارة لمعاينة محل الشكوى، حيث تبين أن المشكلة تكمن فى تراكم أكوام من القمامة و أكياس بلاستيك والمخلفات الآدمية، مع عدم تلاحظ لأى حشائش مائية فى ظل عدم وجود صناديق قمامة مما أدى الى قيام المواطنين بإلقاء المخلفات فى الترعة وما استتبعه من اضرار بالمجرى المائى والتأثير سلبا على كفاءته وقدرته على توصيل المياه للنهاية فضلا عن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه المشكلة، بالإضافة إلى الإضرار بالمال العام فى ظل ما تتكبده الدولة من نفقات لرفع القمامة من المجرى المائي بما يحاوز 10 أضعاف تكلفة التخلص منها قبل وصولها للمجرى المائى.

وأوضحت الوزارة أنه تم الدفع بمعدات الرى إلى الموقع لرفع تجمعات القمامة محل الشكوى، حيث تم ازاله المخلفات المتراكمة أمام التغطية بطول يناهز 5 أمتار، و نقلها خارج الكتلة السكنية و إخطار رئيس مجلس مدينه الستامونى بالشكوى حيث توجهت للموقع، و تلاحظ عدم وجود لأى صناديق لتجميع القمامه أو أى استعدادات لجمع القمامة والمخلفات من  المواطنين بالرغم من أن الموقع يقع أمام الوحدة المحلية بالستامونى.

وتناشد وزارة الموارد المائية والرى المواطنين عدم إلقاء المخلفات المنزلية بالمجارى المائية وقيام الادارات المحلية بتجميع القمامة به ورفعها أولا بأول بعيدا عن المجاري المائية وحفاطا علي صحة المواطنين وعدم الاضرار بالمال العام.

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وزارة الرى

ترعة الستامونى

محافظة الدقهلية

المياه

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