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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء جامعة هليوبوليس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:20 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء جامعة هليوبوليس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 336 لسنة 2019، بإنشاء جامعة هليوبوليس.

ووفقاً للجريدة الرسمية، يستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 المشار إلية النصان الآتيان: "تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة هليوبوليس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها الكليو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوى، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن".

ونصت المادة الثالثة على أن "تتكون الجامعة من كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلاج الطبيعى، الزراعة الحيوية، الصيدلة".


السيسي

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

الجامعات الخاصة

جامعة هليوبوليس

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